Депутати погодили львівським «Карпатам» реконструкцію стадіону «Україна»

Сесія Львівської міської ради затвердила детальний план території у районі вул. Липова Алея (до межі Снопківського парку). Він передбачає масштабну реконструкцію стадіону «Україна». «За» відповідну ухвалу проголосували 42 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Детальний план території (ДПТ) розробляли для того, аби футбольний клуб «Карпати» міг модернізувати стадіон «Україна» та відреконструювати його приміщення.

Відтак ДПТ передбачає зменшення майже вдвічі кількості місць на глядацьких трибунах – до 15 000. На вивільненому місці тут збираються спорудити роздягальні із душовими, залу для пресконференцій, VIP-ложі, ложу для преси, а також кабіни для коментаторів.

Крім цього, на території стадіону «Україна» хочуть звести 4-поверховий реабілітаційний центр для спортсменів, офіс «Карпат», спортивну школу клубу, клубний музей, спортзал, заклади громадського харчування та два готелі на 60 та 100 місць. Також запланована й реконструкція «верхніх» і «нижніх» полів футбольного клубу.

Водночас біля стадіону облаштують наземну парковку на сотню місць і підземний паркінг, який вміщатиме більше 300 машин. Поруч також хочуть збудувати багаторівневий паркінг, заїхати на який можна буде з боку вул. Стуса.

Раніше футбольний клуб планував зробити ще одну автостоянку біля «нижніх» полів, які розташовані на території Снопківського парку. Однак тепер «Карпати» відмовились від цієї ідеї через протести місцевих мешканців. Вони виступають проти будь-якого будівництва у межах паркової зони, а також скаржаться на відсутність водовідведення на «нижніх» тренувальних полях.

Як розповідав представник «Карпат», запевнив, що зауваження місцевих жителів були враховані, а заплановане будівництво не заходитиме за межу Снопківського парку.

«На територію парку ми не виходимо. Межі парку і стадіону абсолютно не пересікаються. Думку мешканців ми врахували і прибрали з проекту стоянку біля полів, де займається дитяча спортивна школа», – наголосив представник футбольного клубу.

Зазначимо, стадіон «Україна» збудували у Львові ще у 1963 році. Він є домашнім стадіоном ФК «Карпати», який сплачує міській раді за нього 1 гривню на рік.

Як повідомляв Львівський портал, масштабну реконструкцію «України» футбольний клуб анонсував ще у 2017 році, втім не міг приступити до жодних робіт і скаржився на те, що міська рада Львова блокує модернізацію стадіону.