12 липня — празник святих апостолів Петра і Павла. Розклад богослужінь.

У п’ятницю, 12 липня, три львівських храми вшанують пам’ять святих верховних апостолів Петра і Павла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

УГКЦ

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11):

11.00 — Соборна Літургія. Богослужіння очолить єпископ-помічник Стрийської єпархії УГКЦ Преосвященний Владика Богдан (Манишин)

21.00 — благодійний концерт у Гарнізонному храмі квінтету P&P Quintetа. На благодійному концерті проводитиметься збір коштів на реставрацію унікальних фресок храму роботи Франчиска Екштайна. Вхід вільний. Прозвучать композиції Ola Gjeilo, Eric Whitacre, Komitas, Francis Poulenc, Gregorio Allegri, Ave Maria Guilo Caccini в аранжуванні квінтету та скрипки. Родзинка концерту — твори сучасногонорвезького композитора Ola Gjeilo з циклу «Winter Songs». Партію фортепіано виконає Olha Smolnytska.

ПЦУ

Храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Личаківська, 82а):

8.00 — Божественна Літургія

10.00 — Водосвяття

11.00 — Божественна Літургія

Напередодні празника, у четвер, о 18:00 буде Всенічна

Храм святих апостолів Петра і Павла (вул. Пулюя, 4):

11.00 — Акафіст

12.00 — Божественна Літургія

Після Літургії відбудеться Мале освячення води, окроплення свяченою водою та Хресний хід навколо храму.

Довідка. Християнські Церкви східного обряду вшановують пам’ять святих верховних апостолів Петра і Павла 12 липня. Ці святі апостоли є не тільки захисниками Церкви та лицарями Христовими, але й вірними пастирями, сповненими духовного смирення та відваги. У скрутні часи нашого повсякденного життя саме на прикладі їхнього покликання та служіння можемо черпати духовну силу, яка зміцнить нашу любов до Бога і ближнього.