Завтра у Львові низка вулиць залишиться без газу

У Львові у четвер, 11 липня, у зв’язку із проведенням невідкладних робіт на підземному газопроводі низці вулиць вимкнуть газ. Про це Львівському порталу повідомили у АТ «Львівгаз».

Відтак з 9 до 17 години буде тимчасово припинено подачу природного газу за такими адресами: