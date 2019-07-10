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Завтра у Львові низка вулиць залишиться без газу

Анастасія Мельник

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У Львові у четвер, 11 липня, у зв’язку із проведенням невідкладних робіт на підземному газопроводі низці вулиць вимкнуть газ. Про це Львівському порталу повідомили у АТ «Львівгаз».

 

Відтак з 9 до 17 години буде тимчасово припинено подачу природного газу за такими адресами:

  • вул. Під Голосоком 1, 3, 5, 7, 8, 15б, 17, 17б, 17в, 19, 19а, 21
  • вул. На Нивах, 13
  • вул. Лінкольна 5, 5а, 6, 9-11, 13, 15, 21, 23а
  • вул. Міртова 7
  • вул. Плужникова, 3-5
  • вул. Випасова 5, 11б
  • вул. Миколайчука 124 ,135, 135а, 193
  • Заозерний провулок 3-й
  • вул. Кругла 7а, 11
  • вул. Малогосківська 8, 8д, 12а, 17, 19, 21, 23
  • вул. Мезепи 1а
  • вул. Замарстинівська 180, 233, 233а, 239а, 240, 265, 267
  • вул. Інструментальна 1, 2 ,4, 6, 7, 14, 45
  • вул. Шполянська 22
  • вул. Топольна 9, 11
  • Топольний провулок 2-й
  • вул. Заозерна 2, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 25а, 27,29, 29а, 33, 35, 35а, 39, 41, 43, 45, 45а
  • вул. Щепова 5а, 17
  • вул. Орна, 3
  • Урочище Голоско 1, 3, 8, 9, 12, 14, 17, 20, 27, 29, 30, 33, 38, 43, 44а
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