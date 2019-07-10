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Залишилося п’ять днів, щоб змінити місце голосування

Анастасія Мельник

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Українці можуть звернутися до органу ведення Державного реєстру виборців для тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси можливо не пізніше, ніж за п’ять днів до дня голосування. Про це у Facebook нагадує  Центральна виборча комісія, передає Львівський портал.

 

«Позачергові вибори народних депутатів України призначено на 21 липня 2019 року, цей строк спливає 15 липня 2019 року, тобто для здійснення тимчасової зміни місця голосування залишилося всього п’ять днів», – зазначили у відомстві.

Також ЦВК інформує, що задля щонайбільшого сприяння виборцям у реалізації цього права органи ведення ДРВ працюватимуть у повноцінному робочому режимі і у вихідні дні 13 та 14 липня.

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