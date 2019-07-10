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За п’ять зрубаних ялиць чоловікові «світить» п’ять років тюрми

Анастасія Мельник

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На Самбірщині постане перед судом 34-річного жителя с. Стрільбичі, який незаконно вирубав 8 колод деревини породи «Ялиця» загальною кубомасою 2,25 м куб та без відповідного дозволу перевозив їх. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Правоохоронці встановили, що дерева зловмисник зрубав у кварталі №7 Спаського лісництва ДП «Старосамбірське ЛМГ» 9 травня.

Зазначається, що це лісництво розташоване у регіональному ландшафтному парку місцевого значення «Верхнє Дністровські Бескиди» та належить до природно-заповідного фонду.

Саме під час протиправного транспортування деревини до власного дому, лиходій і був виявлений працівниками лісової охорони ДП «Старосамбірське ЛМГ».

Під час обшуків у підозрюваного, вилучено транспортний засіб, за допомогою якого здійснювалось перевезення деревини, 5 бензопил з комплектуючими, сокири, клини, ломи.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч.3 ст.246 КК України (незаконне перевезення лісу).

У разі доведення вини максимальний термін покарання, який загрожує правопорушнику – 5 років позбавлення волі.

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