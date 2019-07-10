У неділю на Львівщині відбудеться аматорський велозаїзд

У неділю, 14 липня, у Львівській області відбудеться головна аматорська велоподія року GranFondoUkraine. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Учасники-велосипедисти з усієї України та із-за кордону спробують свої сили на двох маршрутах та дистанціях у гірській місцевості.

Як розповів організатор заходу Максим Логаш GranFondoUkraine відбувається вже втретє.

«Цьогоріч очікується 400 учасників, 2 дистанції та 2 категорії – на 120 кілометрів і на 90 кілометрів. Участь можуть взяти всі бажаючі, хто має справний велосипед і відчуває сили проїхати дистанції. Дистанція достатньо складна. Серед учасників географічно представлена вся Україна, також спортсмени із-за кордону», – розповів віце-президент Львівської міської громадської організації «Львівський велоклуб «Lvivbicycleclub» Максим Логаш.

Дистанція на 120 км пролягатиме через Старий Самбір – Сянки – Старий Самбір, набір висоти понад 1 700 м. Маршрут на 90 км пролягатиме через Старий Самбір – Турку – Старий Самбір.

За словами організаторів, унікальність велоподії GranFondoUkraine полягає у поєднанні професійного та любительського спорту.

Старт змагань о 10:45 годині у Старому Самборі.