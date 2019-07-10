У Львові відбудеться чемпіонат міста з пляжного волейболу

У Львові 11-14 липня проходитиме Відкритий чемпіонат міста з пляжного волейболу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Змагання відбудуться втретє. Мета заходу – підвищення ефективності навчально-тренувальної роботи в колективах фізичної культури, у навчальних закладах; у спортивних організаціях, підвищення якості спортивної підготовки команд з пляжного волейболу в місті; проведення підготовки команд міста з пляжного волейболу для участі в обласних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

У змаганнях запланована участь чоловіків і жінок трьох вікових категорій: юнаки (до 19 років), молодь (до 23 років), дорослі (старші 23 років).

На проведення цього заходу з міського бюджету м. Львова виділено фінансову підтримку в сумі 35 000 грн.

Спортивний захід відбуватиметься на базі спортивного комплексу «Євробудстиль» (вул. Луганська, 20) та на спортивній базі Львівського коледжу Державного університету телекомунікацій (вул. В. Великого, 12).

Програма змагань

11 липня:

до 10.30 проходження мандатної комісії на базі СК «Євробудстиль»;

о 10.30 год.- наради представників і жеребкування.

з 11.00 год. до 21.00 год. — змагання серед юнаків;

о 13.00 год. — парад-відкриття змагань юнаків;

12 липня:

з 9.00 год. до 12.00 год. — півфінали і фінали серед юнаків;

о 13.00 год. — нагородження юнаків, відкриття змагань молоді;

13 липня:

з 9.00 год. до 12.00 год. — півфінали і фінали серед молоді;

о 13.00 год. — нагородження молоді, відкриття змагань дорослих;

з 9.00 год. до 21.00 год. — змагання серед дорослих;

14 липня:

з 9.00 год. до 19.00 год. — змагання серед дорослих;

о 19.00 год. — нагородження дорослих