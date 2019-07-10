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У Львові «Рено» збило 8-річного хлопчика

Анастасія Мельник

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У вівторок, 9 липня, у Львові на вулиці Чигиринській 63-річний водій автомобіля «Рено Кенго» збив 8-річного мешканця Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст 286 Кримінального кодексу України ( порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними  засобами).  Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Поліцейські встановлюють обставини події.

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