У Львові «Рено» збило 8-річного хлопчика

У вівторок, 9 липня, у Львові на вулиці Чигиринській 63-річний водій автомобіля «Рено Кенго» збив 8-річного мешканця Львова. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст 286 Кримінального кодексу України ( порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Поліцейські встановлюють обставини події.