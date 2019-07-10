У Львові низка вулиць – без світла

У середу, 10 липня, у Львові через проведення ремонтних робіт заплановані відключення електроенергії. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

Відтак з 9 до 17 години без електроенергії будуть вулиці: Вулецька, Зелена, 152-184, Свідницького, Шевченка, 104-110, Єрошенка, Турянського, 5, 5в, Юнакієва, Городоцька, 151, 153, 155, 159, Наукова, 17, 29-45 непарні.

Також з 9 до 17 години без електроенергії будуть вулиці у м. Винники: Б. Хмельницького, Забава, дачі