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У лісосмузі на Львівщині виявили мертвим 74-річного чоловіка

Наталя Дуляба

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У вівторок, 9 липня, у лісосмузі на Перемишлянщині правоохоронці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Загиблим виявився 74-річний мешканець Перемишлян.

За попередньою версією правоохоронців, чоловік займався заготівлею дров, коли на нього впало дерево. Від отриманих травм він помер.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою «нещасний випадок».

Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, призначені експертизи.

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