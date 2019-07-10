Львівський оперний театр потрапив до фіналу найпрестижнішої української премії «ГРА»

Вистава Львівського національного академічного театру опери та балету ім. С. Крушельницької – «Правда під маскою»: «Пульчинелла», «Весна священна» – серед 12-ти фіналістів фестивалю та змагається за перемогу у номінації «За найкращу хореографічну/балетну/пластичну виставу». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі фестивалю.

Цьогорічний фестиваль стартував на початку року і зібрав до розгляду прем’єри, які вийшли у період з 1 січня по 31 грудня 2018 року. Заявки надходили з різних регіонів України від різних за формою власності і форматом роботи театральних колективів.

Далі експертна рада фестивалю з 84-х заявників обрала 30 кращих. Саме вони потрапили до лонг-листа та продовжили боротьбу. Протягом березня-червня експерти подорожували містами України і переглядали вистави з лонг-листа наживо.

Вже 5 липня відбулася головна театральна подія літа: організаторами фестивалю оприлюднили шорт-лист з 12-ти вистав, які пройшли до фінальної частини.

Фінальний етап стартує 24 листопада, і вже міжнародне журі буде оцінювати вистави-номінанти. У глядачів, до речі, теж буде можливість переглянути вистави-фіналісти: протягом останнього тижня листопада в Києві відбудеться показ цих вистав на різних театральних майданчиках столиці.

Враховуючи масштаб і резонанс проєкту, цьогоріч було розширено перелік номінацій. Відтак лауреати будуть визначатися, як і торік, у шести загальних номінаціях:

За найкращу драматичну виставу;

…виставу для дітей;

…музичну виставу у жанрі опери/оперети/мюзиклу;

…хореографічну/балетну/пластичну виставу;

…виставу камерної сцени (до 150 глядачів);

…пошуково-експериментальну виставу (на перетині театральних / мистецьких жанрів).

А також у шести індивідуальних номінаціях:

За найкращу жіночу роль;

…чоловічу роль;

…режисерську роботу;

…сценографію;

…хореографію;

…музичне рішення вистави.

У підсумку найкращих гравців у ГРІ за театральний Оскар буде нагороджено дипломом та грошовою винагородою на реалізацію нового творчого проєкту.

Довідка. «ГРА» («GRA» («Great Real Art»)) була заснована Національною спілкою театральних діячів України торік. Подібний проєкт проходив вперше в історії країни і виявився успішним. Про це засвідчили позитивні відгуки театральних критиків, як українських так і зарубіжних, відгуки глядачів і кількість цьогорічних театральних колективів-учасників проєкту. Кількість учасників, які пройшли технічний відбір, збільшилася з 70 до 83.