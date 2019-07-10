Львівський міжнародний центр миротворчості та безпеки відвідали Збройні сили США

Сьогодні, 10 липня, Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідала делегація Збройних сил США. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії.

Збройні сили прибули на чолі із новопризначеним командувачем 7-го Командування з підготовки ЗС США бригадним генералом Крістофером Норрі. Зустрічав іноземних гостей начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Під час візиту іноземні гості ознайомилися із призначенням та завданнями центру, оглянули об’єкти навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури, перевірили хід підготовки підрозділів ЗС України, що здійснюється під керівництвом іноземних інструкторів. А також вони мали змогу поспілкуватися з українськими та іноземними військовослужбовцями.

«Переконаний, візит бригадного генерала Крістофера Норрі сприятиме поглибленню співробітництва між Збройними Силами України та США в галузі підготовки військовослужбовців та підрозділів обох країн», – зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук.