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Львівський міжнародний центр миротворчості та безпеки відвідали Збройні сили США

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 10 липня, Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відвідала делегація Збройних сил США. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Національної академії.

 

Збройні сили прибули на чолі із новопризначеним командувачем 7-го Командування з підготовки ЗС США бригадним генералом Крістофером Норрі. Зустрічав іноземних гостей начальник Національної академії генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Під час візиту іноземні гості ознайомилися із призначенням та завданнями центру, оглянули об’єкти навчальної матеріально-технічної бази та інфраструктури, перевірили хід підготовки підрозділів ЗС України, що здійснюється під керівництвом іноземних інструкторів. А також вони мали змогу поспілкуватися з українськими та іноземними військовослужбовцями.

«Переконаний, візит бригадного генерала Крістофера Норрі сприятиме поглибленню співробітництва між Збройними Силами України та США в галузі підготовки військовослужбовців та підрозділів обох країн», – зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

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