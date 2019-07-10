Львів прийматиме Чемпіонську серію з автослалому

Громадська організація Drive City та Федерація автослалому України проводять у Львові 4-ий в сезоні 2019 та 70-й загалом ювілейний етап Чемпіонської серії з автослалому. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

Автослалом — це один із найдемократичніших та найбезпечніших видів автоспорту, що включає повороти («змійки»), розвороти на 180 градусів заднім та переднім ходом, тощо. Найбільше значення має точність виконання елементів та водійська майстерність.

«Автослалом — це доступний вид автомобільного спорту, в ньому може брати участь будь-хто, немає жорстких вимог до автомобілів, вміння пілотів чи їхнього одягу. Є базові правила, які підходять навіть для простих та стандартних автомобілів та пілотів, які можуть ознайомитися з початковим рівнем світу автоспорту. Є обгороджена площадка та фігурка, яка видається за тиждень чи два до проведення змагань, тому люди мають можливість потренуватись та її вивчити. Враховуються швидкість та точність проходження. За збиті перешкоди (конуси, фішки) нараховуються штрафи. Фігурка складається з базових елементів, які зазвичай використовуються в швидкісному маневруванні», — розповів майстер спорту, учасник змагань з автослалому Маркіян Клименко.

Участь у змаганнях візьмуть автоспортсмени з різних міст України, зокрема з Тернополя, Івано-Франківська, Києва, Винниці, Хмельницького. Серед попередньо заявлених учасників є чемпіони та призери різних автоспортивних турнірів України.

У програмі етапу заплановано заїзди учасників змагань — коротка та основна гонка + показові виступи. Також на змаганнях функціонуватиме експозиційна зона, де будуть представлені «бойові» авто з інших дисциплін (ралі, дріфт) і всі бажаючі зможуть їх оглянути та зробити фото.

Етап Чемпіонської серії з автослалому відбудеться у суботу, 13 липня, о 16 годині за адресою: вул. Мазепи, 1Б, паркінг СТРЦ Спартак.