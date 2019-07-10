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Для людей з вадами зору у Львові організують виставку

Анастасія Мельник

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Наступного вівторка, 16 липня, о 17 годині усіх охочих запрошують  на виставку скульптур та майстер-клас із ліпки для людей з порушеннями зору. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

Відвідувачі матимуть можливість оглянути скульптури, а також творчо проявити себе під час заняття від керамістки Марії Дерпак.

Усім зацікавленим потрібно заповнити реєстраційну форму, де також вказати про потребу в супроводі.

Подія безкоштовна для зареєстрованих учасників завдяки внескам благодійників.

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