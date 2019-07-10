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Четверо дітей, позбавлених батьківського піклування, отримали власні помешкання у Львові та Винниках

Соломія Головіна

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Цього року Львівська міська рада спільно з опікунами уже придбала 4 квартири для осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та ще 3 квартири планує придбати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Помешкання у Львові діти отримали завдяки унікальній для України міській цільовій програмі співфінансування придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2016−2025 роки.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, усі 4 квартири – однокімнатні, три з них – у Львові, одна – у Винниках. Загальна вартість усіх 4 квартир – 2 713 932 грн (кошти міста – 1 831 706 грн; кошти фізичних осіб – 882 226 грн).

Довідка

У 2016 році для придбання жила дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, з міського бюджету Львова використано 4 005 923 грн. Відтак, придбано 9 квартир (3 квартири – за програмою співфінансування з опікунами, 5 квартир – за програмою співфінансування з ОДА відповідно до Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018−2020 роки, 1 квартира за кошти міста).

У 2017 році для придбання квартир дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, з міського бюджету використано 1 396 564 грн. Придбано 3 квартири (1 квартира за програмою співфінансування з ОДА; 2 квартири за програмою співфінансування з опікунами).

У 2018 році придбано 11 квартир (9 квартир за програмою співфінансування з опікунами або особами з числа дітей, позбавлених батьківського піклування (міські кошти 3 839 606,50 грн., кошти фізичних осіб – 1 862 238,50 грн) та 2 квартири для осіб з числа дітей-сиріт – за програмою співфінансування з ОДА (кошти ОДА – 399 420,00 грн., кошти міста – 1 202 235,00 грн.).

На виконання цих програм у бюджеті розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік передбачено 4 млн. грн.

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