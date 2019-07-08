Президент звільнив трьох голів РДА на Львівщині

Президент України Володимир Зеленський звільнив трьох голів райдержадміністрацій на Львівщині. Відповідні розпорядження розміщенні на сайті глави держави.

Згідно із розпорядженнями, Володимир Зеленський звільнив голову Самбірської РДА Миколу Фрея, голову Мостиської РДА Степана Буняка та голову Городоцької РДА Володмира Ременяка.

Зазначимо, Микола Фрей очолював Самбірську РДА з 2016 року, Степан Буняк Мостиську РДА – також з 2016 року. Володимир Ременяк на посаді голови Городоцької РДА перебував з 2015 року.

Нагадаємо, 6 липня на сайті президента з’явився указ про призначення Маркіяна Мальського очільником ЛОДА. В цей же день Президент України Володимир Зеленський офіційно представив у Львові нового керівника Львівської ОДА.