Вночі львівські патрульні двічі ловили п’яного водія

Цієї ночі львівські патрульні двічі ловили нетверезим за кермом 37-річного водія мікроавтобуса Volkswagen Transporter. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

Вночі на трасі Львів-Краковець, поблизу села Наконечне, за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили водія автомобіля Volkswagen Transporter. Виявилося, що в нього недостатньо документів на керування транспортним засобом. При спілкуванні з 37-річним порушником інспектори помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.

«Від перевірки він відмовився і отримав об’єднану постанову за порушення ПДР, протокол за керування автомобілем в нетверезому стані. Чоловіка попередили, аби він далі не їхав автомобілем. Однак водій проігнорував застереження і щойно патрульні від’їхали він сів за кермо та поїхав. Однак потрапив в поле зору іншого екіпажу. Вимогу про зупинку він проігнорував і почав втікати. Переслідування тривало допоки чоловік не доїхав до своєї домівки, де, вийшовши з автомобіля, сподівався уникнути відповідальності. Цього разу порушник отримав ще один протокол за керування напідпитку і протокол за не виконання вимог про зупинку», – розповідають у патурльній поліції.

Фото: патрульна поліція