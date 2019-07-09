ОСТАННІ НОВИНИ

Вночі львівські патрульні двічі ловили п’яного водія

Вероніка Рой

|

Цієї ночі львівські патрульні двічі ловили нетверезим за кермом 37-річного водія мікроавтобуса Volkswagen Transporter. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції у Львівській області.

 

Вночі на трасі Львів-Краковець, поблизу села Наконечне, за порушення правил дорожнього руху патрульні зупинили водія автомобіля Volkswagen Transporter. Виявилося, що в нього недостатньо документів на керування транспортним засобом. При спілкуванні з 37-річним порушником інспектори помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння.

«Від перевірки він відмовився і отримав об’єднану постанову за порушення ПДР, протокол за керування автомобілем в нетверезому стані. Чоловіка попередили, аби він далі не їхав автомобілем. Однак водій проігнорував застереження і щойно патрульні від’їхали він сів за кермо та поїхав. Однак потрапив в поле зору іншого екіпажу. Вимогу про зупинку він проігнорував і почав втікати. Переслідування тривало допоки чоловік не доїхав до своєї домівки, де, вийшовши з автомобіля, сподівався уникнути відповідальності. Цього разу порушник отримав ще один протокол за керування напідпитку і протокол за не виконання вимог про зупинку», – розповідають у патурльній поліції.

Фото: патрульна поліція

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зірвати «виборчий куш». Битва за округ № 119
Соломія ГОЛОВІНА
Зірвати «виборчий куш». Битва за округ № 119

Екс-голова Львівської ОДА, військовий комісар Львівщини, депутати Львівської міської та обласної рад, мер Буська, а тако...

Футболіст, військовий медик, одіозний політик: хто балотується у парламент від Пустомитівщини та частини Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Футболіст, військовий медик, одіозний політик: хто балотується у парламент від Пустомитівщини та частини Львова?

В одномандатному виборчому окрузі №118, який охоплює Пустомитівщину, частину Личаківського й Шевченківського районів Льв...

Іван Матковський: «Ми будемо захищати свої цінності»
Омелян ШЕВЧУК
Іван Матковський: «Ми будемо захищати свої цінності»

За кілька тижнів матимемо змогу обрати на позачергових виборах парламент. ЦВК зареєструвала понад 2 300 кандидата у наро...

Чесна платіжка: Гройсман оголосив війну комунальним баронам
Володимир ВОВК
Чесна платіжка: Гройсман оголосив війну комунальним баронам

Львів’яни платитимуть менше як за тепло, так і за гарячу воду Воза, як відомо, краще готувати взимку. А от про наступ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...