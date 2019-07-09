Вереснева свіжість серед липня ще триватиме довго, – синоптик

Прохолода, яка прийшла до України триватиме ще який час, а найближчої ночі температура повітря у більшості областей опуститься до +7+14 градусів. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко, передає Львівський портал.

«Холод не лише триватиме найближчим часом в Україні, а й ще більше підсинить наші ранкові та вечірні носи», – зауважила Наталія Діденко.

За словами синоптика, найближчої ночі температура повітря у більшості областей України опуститься до +7+14 градусів, вдень потепліє – +17+24 градуси.

У південній частині 10 липня буде +12+16 градусів, вдень +23+26 градусів.

«Дощі в більшості областей України пройдуть разом із атмосферними фронтами північно-східного циклону з дивним ім`ям Pirmin. Друга карта. А ось вплив навіть аж такого далекого атлантичного антициклону Winnie, та й ім`я у нього якесь симпатичніше, зумовить переважно суху погоду у нашій південній частині та на південному сході», – зазначила Наталія Діденко.

Також на Заході та Півночі 10 липня – поривчастий вітер.