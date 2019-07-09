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В Україні розробили посібник із термінами щодо конфлікту на Донбасі

Анастасія Мельник

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Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України розробило посібник «АБВ… Збройний конфлікт в термінах (путівник для України)». Посібник створено для ЗМІ, політиків, представників влади та громадських діячів. Про це Львівському порталу повідомили у МінТОТ.

 

У міністерстві пояснили, що потреба у створені посібника виникла у зв’язку з тим, що інформаційне поле та медійний простір в Україні перенасичений різними, часом, діаметрально протилежними поняттями, думками та оцінками. Що ускладнює розуміння ситуації – як в середині країни, так і за її межами, а також створює сприятливі умови для ворожих інформаційних впливів.

«Україна сповідує європейські цінності, тому автори посібника орієнтувалися на міжнародне гуманітарне право, яке ґрунтується на повазі до людини.

Посібник містить роз’яснення термінологічної бази міжнародного гуманітарного права, але також до нього включено й нову термінологію щодо збройного конфлікту й російської військової агресії. Важливо зазначити, що викладена в посібнику термінологія опирається на українське законодавство, сформоване вже після 2014-го року, та Міжнародне гуманітарне право», – розповів міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

Посібник можна завантажити за посиланням.

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