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В Україні хочуть ввести кримінальну відповідальність за невизнання українськими Криму та Донбасу

Анастасія Мельник

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Спікер парламенту Андрій Парубій вніс до Верховної Ради України законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за невизнання українськими Криму та Донбасу. Відповідний проєкт закону 10423 розміщений на сайті Верховної Ради, передає Львівський портал.

 

У пояснювальній записці зазначається, що проєктом пропонується уточнити формулювання статті 110 Кримінального кодексу України, доповнивши склад злочину формулюванням «умисне невизнання належності Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей до території України».

Зазначимо, що окрім Андрія Парубія, серед авторів законопроєкту – нардепи Вікторія Сюмар та Марія Іонова.                      

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