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У суботу Львів святкуватиме 150-річчя Підзамче. Програма

Соломія Головіна

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У Львові у суботу, 13 липня, відбудеться масштабне святкування 150-річчя станції та району Підзамче. Під час святкування відбуватиметься розважальна програма для дітей та працюватиме зона вуличної їжі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«У XIX та на початку ХХ століття цю місцевість дільниці Підзамче називали Гаврилівкою (Ґабрієлівкою) – назва походить від родини Ґабріеллі, багатих міщан, які мали тут фільварок у XVII ст. Проте із прокладенням залізниці й утворенням станції Підзамче район стали називати співзвучно до назви станції. Саме ця назва побутує сьогодні, тому ми відзначаємо 150-річницю як вокзалу, так і дільниці Підзамче», – розповідають організатори.

ПРОГРАМА

Палац культури ім. Г. Хоткевича (вул. Кушевича, 1):

11.00 – Сніданок-дискусія на тему: «Історія та перспективи Підзамче»

Святкування на пл. Криничній:

15.00 – виставка ретро-техніки від музею РетроГаражЛьвів

18.00 – виступ гуртів «Piano» та «Opia»

18.45 – урочисте погашення марки «Підзамче. 150 років»

19.00 – освітня мануфактура Підзамче ЗСШ № 20

19.15 – виступ «ICE Cream ladies band»

20.00 – виступ інструментального гурту «Rockoko»

21.00 – виступ гурту «Шосте чуття»

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