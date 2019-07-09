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У Львові просто неба показують серіал «Чорнобиль»

Анастасія Мельник

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У понеділок, 8 липня, у Львові на вул. Кульпарківська 145 стартував кінопоказ серіалу «Чорнобиль». Про це йдеться на Facebook-сторінці події, передає Львівський портал.

 

«До перегляду представлений п’ятисерійний британо-американський мінісеріал, історична драма присвячена одній з найбільших техногенних катастроф у світі – вибуху на Чорнобильський атомній електростанції», – розповіли організатори ГО «Громадська довіра».

Розклад сеансів:

  • 08.07.2019 – 20:00 – серія 1
  • 09.07.2019 – 20:00 – серія 2
  • 10.07.2019 – 20:00 – серія 3
  • 11.07.2019 – 20:00 – серія 4
  • 12.07.2019 – 20:00 – серія 5

Вхід на захід –  вільний.

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