У Львові просто неба показують серіал «Чорнобиль»

У понеділок, 8 липня, у Львові на вул. Кульпарківська 145 стартував кінопоказ серіалу «Чорнобиль». Про це йдеться на Facebook-сторінці події, передає Львівський портал.
«До перегляду представлений п’ятисерійний британо-американський мінісеріал, історична драма присвячена одній з найбільших техногенних катастроф у світі – вибуху на Чорнобильський атомній електростанції», – розповіли організатори ГО «Громадська довіра».
Розклад сеансів:
- 08.07.2019 – 20:00 – серія 1
- 09.07.2019 – 20:00 – серія 2
- 10.07.2019 – 20:00 – серія 3
- 11.07.2019 – 20:00 – серія 4
- 12.07.2019 – 20:00 – серія 5
Вхід на захід – вільний.
Анастасія Мельник