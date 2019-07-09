У Львові просто неба показують серіал «Чорнобиль»

У понеділок, 8 липня, у Львові на вул. Кульпарківська 145 стартував кінопоказ серіалу «Чорнобиль». Про це йдеться на Facebook-сторінці події, передає Львівський портал.

«До перегляду представлений п’ятисерійний британо-американський мінісеріал, історична драма присвячена одній з найбільших техногенних катастроф у світі – вибуху на Чорнобильський атомній електростанції», – розповіли організатори ГО «Громадська довіра».

Розклад сеансів:

08.07.2019 – 20:00 – серія 1

09.07.2019 – 20:00 – серія 2

10.07.2019 – 20:00 – серія 3

11.07.2019 – 20:00 – серія 4

12.07.2019 – 20:00 – серія 5

Вхід на захід – вільний.