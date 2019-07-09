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У Львові 17 будинків – без гарячої води

Анастасія Мельник

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Сьогодні, 9 липня, через ремонтні роботи у Львові призупинено подачу гарячої води до 17 будинків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

Відтак, через роботи по ліквідації пориву на тепловій мережі призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Сахарова, 27, 31. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 10 липня.

У зв’язку із заміною теплової мережі по вул. Сахарова призупинено подачу гарячої води до будинків на вул. Єфремова, 68, 79, вул. Карпинця, 27, вул. Кастелівка, 2, 40, вул. Моршинська, 11, вул. Лукаша, 1, 2, 4, 5, вул. Відкрита, 1, вул. Бой-Желенського, 14. Завершити роботи і відновити подачу гарячої води планують 12 липня.

Також будинки на вул. Піскова, 7, 9; Солодова, 10 не отримують гарячу воду у зв’язку з гідравлічними випробуваннями теплової мережі. Завершити ремонтні роботи і відновити гаряче водопостачання планують 1 серпня.

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