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У Дрогобичі благодійники збирають шкільний рюкзак для потребуючих дітей

Анастасія Мельник

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З 1 липня до 1 вересня благодійна організація «Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії» проводить традиційну благодійну акцію «Шкільний портфелик». Про це йдеться на Facebook-сторінці акції, передає Львівський портал.

 

«Мета акції – не лише зібрати кошти, аби забезпечити дітей із багатодітних та дітей у складних сімейних обставинах всім необхідним до початку навчального року, але й створити атмосферу свята потребуючим, дати їм відчути підтримку небайдужих людей», – зазначили організатори.

За їхніми словами, торік вдалося зібрати до школи 76 дітей у кризі та 15 дітей отримали коплекти одягу для школи.

«Цього року ставимо перед собою мету – зібрати до школи 100 потребуючих школярів», – додали організатори.

Рюкзаки буде передано:

  • дітям з родин у складних сімейних обставинах;
  • дітям переселенців;
  • дітям з багатодітних родин.

Як долучитись?

  • зібрати портфелик або канцтовари для школяра та передати його в «Карітас» за адресою Дрогобич, вул. Чорновола, 4;
  • долучити до акції друзів та знайомих поширивши інформацію про проєкт;
  • переказати кошти для придбання портфеля та необхідних канцтоварів:

2600801160264
ПАТ Кредобанк МФО 325365
Одержувач БФ «Карітас СДЄ УГКЦ».

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