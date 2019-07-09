У Дрогобичі благодійники збирають шкільний рюкзак для потребуючих дітей

З 1 липня до 1 вересня благодійна організація «Карітас Самбірсько-Дрогобицької Єпархії» проводить традиційну благодійну акцію «Шкільний портфелик». Про це йдеться на Facebook-сторінці акції, передає Львівський портал.
«Мета акції – не лише зібрати кошти, аби забезпечити дітей із багатодітних та дітей у складних сімейних обставинах всім необхідним до початку навчального року, але й створити атмосферу свята потребуючим, дати їм відчути підтримку небайдужих людей», – зазначили організатори.
За їхніми словами, торік вдалося зібрати до школи 76 дітей у кризі та 15 дітей отримали коплекти одягу для школи.
«Цього року ставимо перед собою мету – зібрати до школи 100 потребуючих школярів», – додали організатори.
Рюкзаки буде передано:
- дітям з родин у складних сімейних обставинах;
- дітям переселенців;
- дітям з багатодітних родин.
Як долучитись?
- зібрати портфелик або канцтовари для школяра та передати його в «Карітас» за адресою Дрогобич, вул. Чорновола, 4;
- долучити до акції друзів та знайомих поширивши інформацію про проєкт;
- переказати кошти для придбання портфеля та необхідних канцтоварів:
2600801160264
ПАТ Кредобанк МФО 325365
Одержувач БФ «Карітас СДЄ УГКЦ».
Анастасія Мельник