У будинку на Григоренка відреставрують 9 балконів

У Львові в будинку на площі Григоренка, 2/4 розпочалися роботи з реставрації 9 балконів. На реставраційні роботи у міському бюджеті передбачено 399 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За словами начальниця управління охорони історичного середовища ЛМР Лілія Онищенко, будинок на пл. Григоренка, 2/4 є пам’яткою архітектури. Це один з кращих зразків сецесії початку ХХ століття.

«Він побудований у 1907 році, а запроектований архітектором Тадеушем Обмінським. Очевидно, що його будувало архітектурне бюро Івана Левинського. В цей час більшість сецесійних будинків будувала саме ця фірма. Будинок має дуже гарний декор з розмаїттям ліпнини, металу та інших декоративних елементів. Оскільки це кутовий будинок, то він має два фасади, доступних для огляду.

На цьому об’єкті роботи тільки розпочинаються. Балкони тут у дуже поганому стані. На щастя, що у цьому будинку створено ОСББ, і воно почало акумулювати кошти на реставраційні роботи, і вболівати за збереження і реставрацію будівлі. Місто долучається до таких робіт, і за міські кошти буде проведено реставрацію усіх балконів», — зазначила вона.

Лілія Онищенко уточнила, що загальна вартість робіт, згідно з кошторисною документацією, 399 тис. грн. Ремонтно-реставраційні роботи балконів в будинку на пл. Григоренка 2/4 проводить підрядна організації ТзОВ «Лео-Рест» на замовлення управління охорони історичного середовища.

«Під час реставрації цих балконів буде відновлено як металеву частину, так і камінь. Особливо проблемними є кам’яні елементи. Роботи плануємо закінчити до кінця літа, але все буде залежати від погодних умов. Адже усі пам’ятають, якою дощовою була весна. Через те роботи ми почали набагато пізніше ніж планувалося, але постараємося встигнути по термінах. Ми не можемо працювати поки матеріали мокрі, вони мають висохнути, щоб почати дальше працювати», — відзначив директор ТзОВ «Лео-Рест» (підрядник) Олег Бойко.

Усі чорнові роботи вже виконані, все порозчищали і забрали елементи, які загрожували падінням. За словами Роман Лега, скульптора-реставратора, вся ліпнина буде відновлена заново.

«Зараз розшиваємо всі тріщини. Є елементи, які, задля безпеки, потрібно було збивати, бо вони в будь-який момент могли обвалитися. Їх заново буде відновлено. Багато деталей поруйновано і їх не вистачає. Металеві конструкції балконів краще збереглися і деталі, які потрібно було замінити, вже замінено», — додав Роман Лега.

Долучається до реставраційних робіт ОСББ «Левинське». Саме з метою збереження будинку мешканці утворили ОСББ.

Фото: ЛМР