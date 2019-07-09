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Мешканця Львівщини, який сокирою вбив жінку, відправили за ґрати на 8 років

Вероніка Рой

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Городоцький районний суд виніс вирок 48-річному чоловіку, який напідпитку сокирою вбив жінку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

 

Як повідомляється, у квітні минулого року зловмисник напідпитку, під час раптового конфлікту із потерпілою на ґрунті ревнощів, наніс їй численні удари сокирою по тілу. Внаслідок тяжких тілесних ушкоджень жінка померла.

Відтак, вироком Городоцького районного суду Львівської області від 04.07.2019, фігуранта визнано винним у вчиненні інкримінованого злочину та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

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