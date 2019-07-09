Львівських кіноманів кличуть до філармонії на «Music for cinema»

У п’ятницю, 12 липня, о 9 годині вечора відбудеться концерт «Music for cinema» у Львівській національній філармонії. Концерт відбудеться в рамках XV Фестивалю «Ніч у Львові». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.
«Поруч із класикою Й. С. Баха і В. А. Моцарта, яку залучили до своїх кінофільмів режисери, прозвучить декілька джазових стандартів. А саундтреки італійських кінокомпозиторів, які були написані до трилерів, вестернів і ґанґстерсько-поліційних драм чергуватимуться із сентиментальними фраґментами мюзиклів, що були увіковічнені на кінострічці. Відбудеться одразу декілька зустрічей із хітами найвідомішого сучасного англійського композитора барона Ендрю Ллойд-Веббера», — розповіли організатори.
Виконавці: Олена Мацелюх — орган, Маріанна Лаба — вокал.
Програма заходу:
- Й. С. Бах. Хорал фа-мінор із кінофільму «Соляріс»
- Л. Коен. «Алілуя» з кінофільму «Шрек»
- Р. Кочіанте. «Красуня» — пісня з мюзиклу «Собор Паризької Богоматері»
- Е. Л. Веббер. «Бажаючи, щоб ви знову були десь тут» із мюзиклу «Привид опери»
- Дж. Горнер. «Моє серце безперервно битиметься» з кінофільму «Титанік»
- Е. Моріконе. Мелодія з кінофільму «Одного разу в Америці»
- Е. Л. Веббер. «Пам’ять» із мюзиклу «Коти»
- Бадельт. Мелодія з кінофільму «Пірати Карибського моря»
- Е. Л. Веббер. «Не плач за мною, Аргентино» з мюзиклу «Евіта»
- Н. Рота. Тема кохання з кінофільму «Хресний батько»
- Г. Манчіні. Мелодія з кінофільму «Рожева пантера»
- С. Джоплін. Реґтайм «Піаніст німого кіно»
- Дж. Вільямс. Головна тема з кінофільму «Список Шиндлера»
- В. А. Моцарт. 2 частина фортепіанного концерту До-мажор — саундтрек до фільму «Ельвіра Мадіґан»
- А. Воссен. «Листопад» із кінофільму «Вулиці Парижа»
- Епіка. «Майданчик усамітнення» кавер рок-групи «Епіка»
- І. Берлін. «Елегантно вдягатися в готелі Рітц» із кінофільму «Блакитні небеса»
Анастасія Мельник