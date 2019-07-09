Львівських кіноманів кличуть до філармонії на «Music for cinema»

У п’ятницю, 12 липня, о 9 годині вечора відбудеться концерт «Music for cinema» у Львівській національній філармонії. Концерт відбудеться в рамках XV Фестивалю «Ніч у Львові». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

«Поруч із класикою Й. С. Баха і В. А. Моцарта, яку залучили до своїх кінофільмів режисери, прозвучить декілька джазових стандартів. А саундтреки італійських кінокомпозиторів, які були написані до трилерів, вестернів і ґанґстерсько-поліційних драм чергуватимуться із сентиментальними фраґментами мюзиклів, що були увіковічнені на кінострічці. Відбудеться одразу декілька зустрічей із хітами найвідомішого сучасного англійського композитора барона Ендрю Ллойд-Веббера», — розповіли організатори.

Виконавці: Олена Мацелюх — орган, Маріанна Лаба — вокал.

Програма заходу: