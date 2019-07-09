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Львівських кіноманів кличуть до філармонії на «Music for cinema»

Анастасія Мельник

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У п’ятницю, 12 липня, о 9 годині вечора відбудеться концерт «Music for cinema» у Львівській національній філармонії. Концерт відбудеться в рамках XV Фестивалю «Ніч у Львові». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради.

 

«Поруч із класикою Й. С. Баха і В. А. Моцарта, яку залучили до своїх кінофільмів режисери, прозвучить декілька джазових стандартів. А саундтреки італійських кінокомпозиторів, які були написані до трилерів, вестернів і ґанґстерсько-поліційних драм чергуватимуться із сентиментальними фраґментами мюзиклів, що були увіковічнені на кінострічці. Відбудеться одразу декілька зустрічей із хітами найвідомішого сучасного англійського композитора барона Ендрю Ллойд-Веббера», — розповіли організатори.

Виконавці: Олена Мацелюх — орган, Маріанна Лаба — вокал.

Програма заходу:

  • Й. С. Бах. Хорал фа-мінор із кінофільму «Соляріс»
  • Л. Коен. «Алілуя» з кінофільму «Шрек»
  • Р. Кочіанте. «Красуня» — пісня з мюзиклу «Собор Паризької Богоматері»
  • Е. Л. Веббер. «Бажаючи, щоб ви знову були десь тут» із мюзиклу «Привид опери»
  • Дж. Горнер. «Моє серце безперервно битиметься» з кінофільму «Титанік»
  • Е. Моріконе. Мелодія з кінофільму «Одного разу в Америці»
  • Е. Л. Веббер. «Пам’ять» із мюзиклу «Коти»
  • Бадельт. Мелодія з кінофільму «Пірати Карибського моря»
  • Е. Л. Веббер. «Не плач за мною, Аргентино» з мюзиклу «Евіта»
  • Н. Рота. Тема кохання з кінофільму «Хресний батько»
  • Г. Манчіні. Мелодія з кінофільму «Рожева пантера»
  • С. Джоплін. Реґтайм «Піаніст німого кіно»
  • Дж. Вільямс. Головна тема з кінофільму «Список Шиндлера»
  • В. А. Моцарт. 2 частина фортепіанного концерту До-мажор — саундтрек до фільму «Ельвіра Мадіґан»
  • А. Воссен. «Листопад» із кінофільму «Вулиці Парижа»
  • Епіка. «Майданчик усамітнення» кавер рок-групи «Епіка»
  • І. Берлін. «Елегантно вдягатися в готелі Рітц» із кінофільму «Блакитні небеса»

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