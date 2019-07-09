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Із цього року у Академії сухопутних військ дівчат набиратимуть на всі спеціальності

Соломія Головіна

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Кількість охочих, які виявили бажання цього року вступити на навчання до Академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, вже обраховується сотнями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військового вишу.

 

Як зазначається, саме стільки комплектів документів було подано перед початком заключного етапу вступної кампанії. При цьому у Академії наголошують, що стати курсантами провідного військового навчального закладу зможуть лише кращі з них.

Серед тих, хто хоче здобути освіту у Національній академії сухопутних військ, є не лише юнаки, але й дівчата. Окрім того, серед цьогорічних абітурієнтів — є й військовослужбовці, які вже мають бойовий досвід, отриманий під час участі в зоні проведення Операції об’єднаних сил на сході України.

Під час проходження вступних випробувань абітурієнти проходять медичний огляд, психологічний відбір та складають іспит з фізичної підготовки. За результатами випробувань, а також середнього балу свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти та результатів зовнішнього незалежного оцінювання, буде ухвалене рішення про зарахування кандидатів на навчання у Національній академії сухопутних військ. Безперечно, існує система пільг для учасників бойових дій, сиріт та ще низки категорій. А ті, хто вступає з військ та ліцеїв і не проходив ЗНО, складають іспити з профілюючих дисциплін безпосередньо в Академії.

Які і в попередні роки, набір здійснюють за практично всіма військово-обліковими спеціальностями для Сухопутних військ ЗС України. Зокрема, в Академії готують майбутніх командирів механізованих й танкових підрозділів, офіцерів-артилеристів, військових інженерів, фахівців морально-психологічного забезпечення тощо. Також за близько десятьма спеціалізаціями здійснюється підготовка у Військовому коледжі сержантського складу, що функціонує при військовому виші.  При цьому зазначається, що з цього року на рівні із юнаками фактично на всі спеціальності будуть набирати і дівчат.

Вже днями, після складання всіх вступних іспитів, найкращі вступники розпочнуть навчання в Академії. Спершу вони прийдуть курс первинної військово-професійної підготовки на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки вишу. А з першого вересня опановуватимуть військовий фах у пункті постійної дислокації та закріплюватимуть теорію практикою на полігоні.

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