Із цього року у Академії сухопутних військ дівчат набиратимуть на всі спеціальності

Кількість охочих, які виявили бажання цього року вступити на навчання до Академії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, вже обраховується сотнями. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військового вишу.

Як зазначається, саме стільки комплектів документів було подано перед початком заключного етапу вступної кампанії. При цьому у Академії наголошують, що стати курсантами провідного військового навчального закладу зможуть лише кращі з них.

Серед тих, хто хоче здобути освіту у Національній академії сухопутних військ, є не лише юнаки, але й дівчата. Окрім того, серед цьогорічних абітурієнтів — є й військовослужбовці, які вже мають бойовий досвід, отриманий під час участі в зоні проведення Операції об’єднаних сил на сході України.

Під час проходження вступних випробувань абітурієнти проходять медичний огляд, психологічний відбір та складають іспит з фізичної підготовки. За результатами випробувань, а також середнього балу свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти та результатів зовнішнього незалежного оцінювання, буде ухвалене рішення про зарахування кандидатів на навчання у Національній академії сухопутних військ. Безперечно, існує система пільг для учасників бойових дій, сиріт та ще низки категорій. А ті, хто вступає з військ та ліцеїв і не проходив ЗНО, складають іспити з профілюючих дисциплін безпосередньо в Академії.

Які і в попередні роки, набір здійснюють за практично всіма військово-обліковими спеціальностями для Сухопутних військ ЗС України. Зокрема, в Академії готують майбутніх командирів механізованих й танкових підрозділів, офіцерів-артилеристів, військових інженерів, фахівців морально-психологічного забезпечення тощо. Також за близько десятьма спеціалізаціями здійснюється підготовка у Військовому коледжі сержантського складу, що функціонує при військовому виші. При цьому зазначається, що з цього року на рівні із юнаками фактично на всі спеціальності будуть набирати і дівчат.

Вже днями, після складання всіх вступних іспитів, найкращі вступники розпочнуть навчання в Академії. Спершу вони прийдуть курс первинної військово-професійної підготовки на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки вишу. А з першого вересня опановуватимуть військовий фах у пункті постійної дислокації та закріплюватимуть теорію практикою на полігоні.