У Самборі «Шкода» збила 22-річного хлопця

У неділю, 7 липня, у місті Самбір Львівської області водій «Шкоди Фабія» збив 22-річного пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці зазначають, що водій автомобіля 53-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на пішохода, 22-річного мешканця Рівненщини. Внаслідок наїзду пішохід отримав тілесні ушкодження та помер у лікарні.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.