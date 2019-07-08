Синоптики прогнозують на Львівщині грози та град

У вівторок, 9 липня, у Львові та області синоптики прогнозують короткочасні грози, сильний вітер та подекуди град. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.
Вночі температура повітря становитиме 9-11 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься максимум до 21 градуса вище нуля. Хмарно з проясненням, вдень – короткочасні дощі, грози, а подекуди град.
Вітер помірний, проте місцями будуть пориви північно-західного вітру до 15-20 м/с.
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Наталя Дуляба