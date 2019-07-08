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Поліцейські затримали львів’янина, який ледь не зарізав чоловіка

Вероніка Рой

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У Львові поліцейські затримали зловмисника, який підрізав чоловіка. Постраждалий внаслідок інциденту потрапив до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

У Франківський відділ поліції 7 липня близько другої години ночі надійшло повідомлення від медиків про те, що під час виїзду на виклик у квартирі одного з будинків на вулиці Науковій у Львові вони виявили чоловіка, у якого діагностували, зокрема, «ножове поранення черевної стінки».

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як попередньо встановили правоохоронці, ножового поранення потерпілому, 30-річному місцевому мешканцю, завдав 36-річний мешканець Львова під час конфлікту, що виник між чоловіками на грунті ревнощів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

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