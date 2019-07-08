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Поліцейські розшукують горе-водія, який у Стебнику збив 18-річного хлопця та втік з місця ДТП

Вероніка Рой

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Поліцейські розшукують водія, який 7 липня близько 22.30 на вулиці Трускавецькій у місті Стебник збив 18-річного хлопця і втік з місця аварії. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, ймовірно «Шкода Октавія», скоїв наїзд на пішохода – 18-річного місцевого мешканця, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду хлопець отримав тілесні ушкодження та був доставлений у лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, просимо зголоситись на оперативну лінію 102.

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