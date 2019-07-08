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Незрячі мешканці Львівщини підкорили Говерлу та встановили рекорд

Вероніка Рой

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Цієї суботи мешканці Львівщини, які мають інвалідність по зору, підкорили найвищу вершину України – Говерлу та встановили новий рекорд. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Як повідомляється, на Говерлу зійшла 21 особа з інвалідністю по зору.

«Незрячі встановили рекорд з підняття на гору Говерла найбільшої групи людей з інвалідністю по зору. Піднятись на Говерлу та зійти з неї мандрівникам вдалось за понад 8 годин. Наприкінці маршруту, Національний Реєстр Рекордів вручив учасникам сертифікат, що підтвердив новий встановлений рекорд», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що реалізація цього заходу відбулася в межах проекту «Долаємо вершини разом», який отримав фінансову підтримку передбачену заходами Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2018 – 2020 роки. Основна мета проекту – інтеграція осіб з інвалідністю в суспільство, надання можливості до самореалізації.

Ініціатор сходження  –  Львівська обласна організація УТОС.

Фото: ЛОДА

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