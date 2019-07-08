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На Сихові поліцейські врятували 37-річного чоловіка, який намагався викинутися з восьмого поверху

Вероніка Рой

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Поліцейські врятували 37-річного чоловіка, котрий намагався викинутися з вікна восьмого поверху багатоповерхівки на вулиці Хоткевича у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Сьогодні, 8 липня, близько 10.30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Хоткевича у Львові чоловік виліз на вікно багатоповерхівки і  погрожує викинутися з восьмого поверху. На місце події прибули працівники Сихівського відділу поліції, патрульні поліцейські, медики  та рятувальники.

«37-річний місцевий мешканець поводився неадекватно, на прохання правоохоронців повернутися назад у квартиру не реагував. Поліцейські покликали на допомогу його колишню дружину, яка, за словами матері чоловіка, перебувала з ним у довірливих стосунках», – йдеться у повідомленні поліції.

Коли жінка вмовила чоловіка злізти з вікна, правоохоронці зайшли у кімнату та затримали його. Мешканцю Львова медики надали допомогу і під супроводом поліцейських доставили у лікарню.

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