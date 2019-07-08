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Малюк став мільйонним пасажиром Львівського аеропорту

Анастасія Мельник

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У неділю, 7 липня, послугами ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького» скористався перший мільйон пасажирів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі аеропорту.

 

Така честь випала маленькому Максиму Захарії, який відправлявся разом з мамою і татом, Тетяною та Ігорем, у Краків рейсом авіакомпанії Ryanair.

«Ми дуже схвильовані і особливо втішений Максим, хоча, напевне, ще не розуміє, що сталося. А загалом, звичайно ж, приємно. Ми тут поруч живемо і часто приходимо сюди навіть на прогулянки: попити каву й подивитись літачки. І відчуваємо себе тут дуже добре. Так виглядає, що Максим, який буває тут фактично через день, притягнув до себе цю подію»,  – розповіла Тетяна Захарії.

Отож, героя зустріли біля стійки реєстрації представники адміністрації летовища, які привітали з цією символічною подією та вручили сувенірні подарунки від аеропорту й запросили очікувати літак у бізнес-зал для пасажирів міжнародних рейсів.

В аеропорту зазначають, що у порівнянні з минулим роком ця подія трапилась майже на два місяць скоріше. Адже у 2018 році рубіж у перший мільйон було подолано 26 серпня, а у 2017 – 1 грудня.

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