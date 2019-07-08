Львів’ян закликають здавати макулатуру, аби допомогти діткам з інвалідністю

Небайдужих львів’ян закликають долучитися до збору макулатури, вилучені кошти від якого скеровують на реабілітацію вихованців центру «Джерело». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

«Сьогодні у „Джерелі“ на різноманітних програмах та заняттях є більше 200 дітей та молоді з інвалідністю. Відвідування центру для них є єдиною можливістю навчатись та розвиватись, мати друзів та бути соціалізованими. Ми прагнемо створити для них можливості для кращого майбутнього. Але втілити в життя їхні мрії та наші ініціативи можна лише завдяки підтримці небайдужих громадян та бізнесу», – розповіла волонтерка центру «Джерело» Світлана Криницька.

Для того, щоб допомогти особливим діткам реабілітаційного центру «Джерело», ще наприкінці минулого року у Львові розпочали збір макулатури. Станом на зараз на АЗС зібрали вже 2 тонни паперової вторсировини. А тонна макулатури забезпечує місяць перебування дитини у навчально-реабілітаційному центрі.

Відтак всіх небайдужих запрошують долучитися до благодійної акції. Для цього макулатуру слід приносити на автозаправки ОККО, що розташовані за такими адресами:

просп. Чорновола, 14;

вул. Рудненська, 1;

вул. В. Великого, 58-А;

вул. Наукова, 2;

вул. Дж. Вашингтона, 12.

Зазначимо, що навчально-реабілітаційний центр «Джерело» заснували у 1993 році батьки діток з інвалідністю товариства «Надія» та волонтери з Канади. У 2008 році за підтримки Львівської міської ради та у партнерстві з управлінням соціального захисту на базі «Джерела» створили Львівський міський центр реабілітації.

За 25 роки роботи центру допомогу отримали більше 7 000 дітей та молоді з інвалідністю. Сьогодні тут займаються 260 вихованців, ще близько 300 сімей, в яких виховуються діти з порушеннями розвитку, отримують консультаційний супровід та реабілітаційні послуги.