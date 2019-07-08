Літніх львів’ян кличуть на свято Івана Купала

Вже завтра, 9 липня, біля озера у парку «Знесіння» для літніх львів’ян організовують свято «Ой на Івана, ой на Купала». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Святкування просто неба розпочнуться об 11:00 год. На людей поважного віку чекатимуть співи, танці та обрядове дійство на чолі з Купалом та Мареною.

Дотримуючись українських традицій, літні львів’яни будуть плести віночки і пускати їх по воді, наряджатимуть Марену. Також усіх гостей частуватимуть смачним кулішем.

Організовує свято для літніх людей територіальний центр соціального обслуговування.