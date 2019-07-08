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Через побиття неповнолітнього троє мешканців Сколівщини можуть «загриміти» у тюрму на 15 років

Наталя Дуляба

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Правоохоронці спіймали трьох мешканців Сколівського району, які на початку червня у Стрию жорстоко побили  і пограбували 15-річного підлітка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

Ще 3 червня у Стрийський відділ поліції звернулась місцева мешканка і повідомила про те, що на вулиці біля будинку лежить побитий хлопець. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження та призначено експертизу, яка встановила, що 15-річному місцевому мешканцю заподіяно тяжкі тілесні ушкодження.

«Проведеними заходами ми встановили осіб, причетних до скоєного злочину. Ними виявилися троє мешканців Сколівщини віком 18, 19 та 28 років. Перебуваючи напідпитку, молодики спровокували конфлікт, побили хлопця, забрали у нього мобільний телефон Apple iPhone та фактично залишили помирати», – розповів т.в.о начальника Стрийського відділу поліції Василь Петрик.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Нещодавно суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тепер жителям Сколівщини загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

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