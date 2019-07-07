У Рудному вночі згорів ВАЗ

У Рудному вночі вщент згорів «ВАЗ 2105». Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Так, 7 липня о 02:39 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в Рудному. Пожежа виникла в автомобілі «ВАЗ 2105».

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, весь автомобіль був охоплений вогнем. О 02:58 вогнеборці локалізували пожежу та о 03:00 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль.

До ліквідації пожежі залучили 4 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки.

Обставини події встановлюються.