Рятувальники гасили палаючий причеп з вугіллям: згоріло 6,5 тонн «чорного золота»

У Городоцькому районі спалахнула пожежа у стоячому причепі з вугіллям. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.
Інформація про пожежу у с. Черлянське Передмістя надійшла рятувальникам 6 липня о 10:02.
Вогнеборцям вдлося повністю ліквідувати пожежу о 11:08. Внаслідок пожежі вогнем знищено 6,5 т вугілля, пошкоджено тен на площі 50 кв.м.
До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини події встановлюються.
Фото: ДСНС Львівщини
Соломія Головіна