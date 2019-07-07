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Рятувальники гасили палаючий причеп з вугіллям: згоріло 6,5 тонн «чорного золота»

Соломія Головіна

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У Городоцькому районі спалахнула пожежа у стоячому причепі з вугіллям. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Інформація про пожежу у с. Черлянське Передмістя надійшла рятувальникам 6 липня о 10:02.

Вогнеборцям вдлося повністю ліквідувати пожежу о 11:08. Внаслідок пожежі вогнем знищено 6,5 т вугілля, пошкоджено тен на площі 50 кв.м.

До ліквідації пожежі залучили 3 чоловік особового складу та 1 одиницю спецтехніки. Обставини події встановлюються.

Фото: ДСНС Львівщини

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