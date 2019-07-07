В Україну доставили першу в нашій історії партію нафти зі США

У Одеський морський порт прибула перша в історії України партія нафти зі США. Про це повідомляє адміністрація порту.

Так, вчора, 6 липня, о 7.20 годині ранку до причалу №2Н нафтогавані порту було поставлено танкер Wisdom Venture (довжина – 237 м, прапор Гонконг), який доставив зі США 75 тис. тонн нафти. За інформацією видання Business Information Network, партія нафти сорту Bakken придбана ПАТ «Укртатнафта» для переробки на потужностях Кременчуцького НПЗ.

Оглядачі спеціалізованих ЗМІ звертають увагу на той факт, що візит танкера Wisdom Venture в Одесу знаменує собою першу в історії України поставку нафти безпосередньо зі США. Сировину планується відправити на Кременчуцький НПЗ нафтопроводом «Одеса-Кременчук». Слідом за першою закупівлею повинні послідувати ще кілька. Наступний танкер з нафтою сорту Bakken може прибути до Одеси вже в серпні, припускають експерти.

Фото: Одеський морський порт