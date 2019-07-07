На Старосамбірщині пожежа вщент знищила житловий будинок

У селі Грозьово Старосамбірського району пожежа вщент знищила дерев’яний житловий будинок. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

Інформація про пожежу надійшла рятувальникам 6 липня о 19:32.

На момент прибуття вогнеборців до місця виклику, вогонь швидко поширився дерев’яними конструціями будинку та охопив його повністю.

О 20:32 вогнеборці локалізували пожежу та о 21:24 повністю ліквідували. Внаслідок пожежі вогнем знищено будинок повністю.

До ліквідації пожежі залучили 6 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події встановлюються.