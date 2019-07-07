Минулої доби у зоні ООС постраждало п'ятеро українських бійців

Минулої доби збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС.

Як зазначається, з них 8 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «СХІД» противник 16 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил: два рази поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї; поряд Лебединського – з мінометів калібру 120 та 82 мм; двічі неподалік Мар’їнки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; три рази околиці Павлопіля – з гранатометів різних систем; двічі в районі населеного пункту Богданівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Водяного – з озброєння БМП та стрілецької зброї; два рази поряд Гнутового – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; неподалік Старогнатівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; околиці Піщевика – з протитанкового гранатомету та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Красногорівка – з великокаліберного кулемету.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «ПІВНІЧ» позиції наших захисників були обстріляні 10 разів: поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем; поряд Новотошківського – з мінометів калібру 120 та 82 мм; двічі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів; околиці Зайцевого – з гранатометів різних систем; поблизу Новгородське – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; два рази поряд Південного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Світлодарська – з міномету калібру 120 мм; околиці населеного пункту Шуми – з протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

В результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще чотири – бойове травмування. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 6 липня трьох окупантів знищено.