До списку світової спадщини ЮНЕСКО внесли Вавилон

Стародавнє місто Вавилон, розташоване на території сучасного Іраку, включили в список світової спадщини ЮНЕСКО. Про це повідомляє Громадське.

За таке рішення проголосували на 43-й сесії комітету світової спадщини ЮНЕСКО, яка відбувається в Баку. Влада Іраку домагалася цього з 1983 року.

Водночас комітет відмовився включити руїни міста до списку об’єктів культурної спадщини, які перебувають під загрозою.

Руїни Вавилону розташовані за 90 кілометрів від Багдаду, їхня територія – 10 тисяч квадратних кілометрів. Місто заснували в II–I тисячолітті до нашої ери, воно було столицею Вавилонського царства.

Вавилоном правили царі Хаммурапі, який запровадив одну з перших у світі збірку законів, та Навуходоносор, відомий створенням Висячих садів, одного з Чудес світу.

Місто оголосили пам’яткою археології у 1935 році, воно частково стало доступним завдяки проведеним розкопкам. Проте донині розкопки провели лише на 15% території.