Автобус з українцями у Польщі перекинувся у рів: є постраждалі

11 людей отримали травми внаслідок аварії українського автобуса, який з’їхав у рів на польському відрізку автостради А4. За інформацією представника Державної пожежної охорони, п’ять українців були доставлені до лікарень. Про це повідомляє Польське радіо.

Автобус з українською реєстрацією, який їхав у напрямку Вроцлава, і яким подорожувало 37 пасажирів, включаючи одну дитину, з невідомих причин з’їхав з дороги і впав у канаву, а потім перекинувся.

Рятувальники, які прибули на місце, надали допомогу 11 жертвам. П’ять із них були доставлені до лікарень. Автомагістраль була закрита, на час приземлення вертольотів Повітряної служби порятунку.

За інформацією Головного управління національних доріг та автомагістралей в місті Ополє, автобус витягли з кювету. Машина, разом з двома водіями, на аварійній смузі чекає прибуття буксира. Пасажирів автобуса розміщено в поблизькій школі.