ЗНО в магістратуру: іспит з іноземним мов складали понад 55 тисяч вступників

За оперативною інформацією регіональних центрів оцінювання якості освіти, участь в єдиному вступному іспиті з іноземних мов взяли 55 186 осіб, що становить 84,4 % від загальної кількості зареєстрованих. Про це Львівському порталу повідомили у УЦОЯО.

Зазначається, що 103 учасники не допущено до пунктів тестування: 50 учасників через відсутність одного з обов’язкових документів, 53 – через запізнення.

Особи, які не змогли взяти участь в основній сесії єдиного вступного іспиту через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, можуть зареєструватися для участі у додатковій сесії. Для цього необхідно упродовж 3 календарних днів (з урахуванням дня проведення тестування) подати до регіонального центру документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву.

Участь у додатковій сесії можуть взяти вступники, які:

1) брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії;

2) брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;

3) не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути.

Тестові зошити з ЄВІ та правильні відповіді до них оприлюднять 3 липня.