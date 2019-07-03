Завтра частина Личаківського району буде без води

Завтра, 4 липня, у зв’язку з плановими роботами по заміні аварійної ділянки водопроводу на вул. Олеся, 25д без водопостачання залишиться частина Личаківського району. Про це інформує ЛМКП «Львівводоканал».

Так, з 9:00 год. до 20:00 год. буде припинено подачу води в Личаківський район, обмежений вулицями: Олеся, Азовська, Братуня, Аральська, Грицая, Корольова, Погулянка, Родини Крушельницьких, О.Теліги, К. Левицького, Коциловського, Мечникова, Ольжича, Вахнянина, Керченська та прилеглі.