ОСТАННІ НОВИНИ

Від сьогодні проїзд на двох вулицях Львова став одностороннім

Вероніка Рой

|

Від сьогодні, 3 липня, змінюється організація дорожнього руху на вул. І. Богуна і Нечуя-Левицького. Проїзд на обох вулицях буде одностороннім. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Зміна організація дорожнього руху на вул. І. Богуна і Нечуя-Левицького проводиться на виконання протокольного рішення міської комісії з безпеки дорожнього руху (протокол від 06.02.2019р. № 2 пункт № 24), відповідно до звернення мешканців щодо облаштування одностороннього руху на вул. І. Богуна та розвороту напрямку одностороннього руху на вул. Нечуя-Левицького. Франківська РА встановила відповідні дорожні знаки, у зв’язку із зміною ОДР на вул. І. Богуна і Нечуя-Левицького», — повідомили в комунальному відділі Франківської РА.

Фото: ЛМР

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Чесна платіжка: Гройсман оголосив війну комунальним баронам
Володимир ВОВК
Чесна платіжка: Гройсман оголосив війну комунальним баронам

Львів’яни платитимуть менше як за тепло, так і за гарячу воду Воза, як відомо, краще готувати взимку. А от про наступ...

Старі і нові обличчя: хто балотуватиметься до Верховної Ради у 117 окрузі Львова?
Вероніка РОЙ
Старі і нові обличчя: хто балотуватиметься до Верховної Ради у 117 окрузі Львова?

У 117 окрузі, який охоплює Галицький, Франківський райони та частину Шевченківського району Львова, ЦВК зареєструвала 15...

Чортова дюжина на окрузі №116. Кого обирає Залізничний та Шевченківський райони Львова
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Чортова дюжина на окрузі №116. Кого обирає Залізничний та Шевченківський райони Львова

Нардепи, орлиця, вартовий, забудовник… Львівський портал публікує список 13-ти кандидатів на окрузі №116, де обирають св...

Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу
Вероніка РОЙ
Спуститися з Евересту. Історія третьої українки, яка підкорила найвищу точку світу

8 848 метрів над рівнем моря, надзвичайно сильний холод, сніг та лавини. Мова йде про вершину, яку часто називають горою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...