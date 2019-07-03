Від сьогодні проїзд на двох вулицях Львова став одностороннім

Від сьогодні, 3 липня, змінюється організація дорожнього руху на вул. І. Богуна і Нечуя-Левицького. Проїзд на обох вулицях буде одностороннім. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Зміна організація дорожнього руху на вул. І. Богуна і Нечуя-Левицького проводиться на виконання протокольного рішення міської комісії з безпеки дорожнього руху (протокол від 06.02.2019р. № 2 пункт № 24), відповідно до звернення мешканців щодо облаштування одностороннього руху на вул. І. Богуна та розвороту напрямку одностороннього руху на вул. Нечуя-Левицького. Франківська РА встановила відповідні дорожні знаки, у зв’язку із зміною ОДР на вул. І. Богуна і Нечуя-Левицького», — повідомили в комунальному відділі Франківської РА.

Фото: ЛМР