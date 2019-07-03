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Уряд обіцяє наступного року спрямувати на дороги до 75 млрд грн

Соломія Головіна

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Кабмін при формуванні проекту держбюджету на 2020 рік пропонуватиме збільшити обсяг фінансування дорожніх робіт до 75 млрд грн. Про це повідомляє Урядовий портал.

 

Як зазначив глава уряду Володимир Гройсман, за два роки в Україні відремонтовано й побудовано майже 7 тис. км доріг. Цього року, за його словами, обсяг фінансування становив 56 млрд грн.

«На наступний рік ми будемо пропонувати бюджет Дорожнього фонду не менше 75 млрд грн. Це дозволить збільшувати обсяг будівництва якісних доріг», – сказав Володимир Гройсман.

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