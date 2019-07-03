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У Стрийському районі під час пожежі у будинку продуктами горіння отруївся 32-річний чоловік

Вероніка Рой

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У селі на Стрийщині 32-річний чоловік під час пожежі у житловому будинку отруївся продуктами горіння. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

 

Так, 3 липня о 00:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Вівня Стрийського району. Пожежа виникла в одноповерховому цегляному житловому будинку.

«По прибуттю вогнеборців до місця виклику, з’ясувалось, що на момент виникнення пожежі в будівлі перебував 32-річний син власника, який внаслідок пожежі отруївся продуктами горіння. Потерпілого в стані легкого ступеню важкості госпіталізовано в Стрийську центральну районну лікарню. О 01:27 вогнеборці локалізували пожежу, та о 01:58 повністю ліквідували», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Внаслідок пожежі вогнем знищено дах, перекриття на площі 70 кв.м., 2 металопластикових вікна, 2 дерев’яних дверей, пошкоджено перекриття на площі 30 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки. Обставини події встановлюються.

Фото: ДСНС

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